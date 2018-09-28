В Азербайджане первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет будет осуществляться не в 16, а в 15 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно первому предложению статьи 6 закона (первоначальная постановка граждан на воинский учет), ежегодно в течение января-марта граждане Азербайджанской Республики мужского пола, которым к этому времени исполнилось 16 лет, должны встать на первоначальный воинский учет в соответствующем органе исполнительной власти по месту жительства или месту пребывания. Согласно поправке, возраст снижен с 16 до 15 лет.

В проекте отмечается, что с учетом того, что с 1 сентября текущего года удостоверения личности нового поколения будут выдаваться в том числе и гражданам, достигшим 15-ти лет, с целью предотвращения несоответствий, которые могут произойти на практике, предлагается понизить возраст первоначальной постановки граждан на воинский учет до 15 лет.

Minval.az