Как уже сообщал ранее Minval.az, в столице Таджикистана Душанбе в пятницу, 28 сентября, стартовало очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. В заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры РФ, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казхстана, Молдовы, Армении и вице-премьер Туркмении.

Как видно на видео, которое опубликовали армянские СМИ, во время совместного фотографирования глав государств-членов СНГ, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян коротко переговорили.

Лидеры Азербайджана и Армении впервые пообщались в июле в Москве, где оба принимали участие в церемонии открытия ЧМ-2018. Их познакомил российский лидер Владимир Путин.

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