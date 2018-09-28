Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 сентября.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-18, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью температура воздуха составит 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые завтра на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

Minval.az