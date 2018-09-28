В субботу, 29 сентября на стадионе «Мехсул» в Ясамальском районе столицы пройдет митинг «Комитета Карабаха», выступающего за вооруженный путь борьбы с целью освобождения оккупированных территорий. Исполнительная власть Баку санкционировала проведение митинга.

По словам главы Организации освобождения Карабаха Акифа Наги, митинг начнется в 15 часов и продлится два часа.

Главный лозунг акции — «Свободу Карабаху».

Накануне организаторы митинга были приглашены на встречу в Главное управление полиции Баку, где их проинформировали о том, что любые столкновения и противостоянии в период проведения митинга являются недопустимыми и будут пресекаться столичной полицией.

Minval.az