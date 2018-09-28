«Государственный комитет по градостроительству и архитектуре вместе с генпрокуратурой приступили к серьезным проверкам по городу Баку. По 96 строительным объектам по Хатаинскому, Бинагадинскому, Насиминскому и Ясамальскому районам выявлены серьезные правонарушения».

Как сообщает Report, об этом сказал генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Он отметил, что собранные факты направлены в органы прокуратуры.

З.Гаралов отметил, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжает расследования в связи с незаконными постройками.

Minval.az