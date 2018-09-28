Установлен полный круг лиц, причастных к теракту, совершенному против экс-главы Исполнительной власти Гянджи, и затем оказавших поддержку этому теракту. Об этом в пятницу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, до сегодняшнего дня к уголовной ответственности были привлечены 77 человек: «Решениями судов они арестованы, 11 человек объявлены в розыск. Двое из объявленных в розыск арестованы и доставлены в страну. Установлено местонахождение и некоторых других преступников, осуществляются меры по их экстрадиции. Установлены организаторы и подстрекатели к этому теракту. От ответственности никто не уйдет. Считаем, что до конца этого года уголовное дело будет завершено», — цитирует его Тренд.

Minval.az