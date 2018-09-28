Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,06 или 0,07% и составила $82,98
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,06 или 0,07% и составила $82,98
Дата: 2018/09/28 10:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
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