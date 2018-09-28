Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 разa.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Minval.az