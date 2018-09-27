Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в работе «круглого стола» на тему «Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса». Он прошел в рамках IX Российско-Азербайджанского межрегионального форума, проходящего в эти дни в Баку. Об этом информирует официальный сайт главы Дагестана.

В качестве модераторов выступили председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов и генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» РФ Александр Браверман.

В ходе обсуждения был отмечен высокий уровень экономического сотрудничества России и Азербайджана, а также обозначено намерение дальше укреплять связи между двумя государствами.

Выступая в рамках «круглого стола», Глава Дагестана выразил признательность за совместную работу. Он напомнил о том, что ранее принял участие в аналогичном мероприятии, на котором рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок. Подчёркивая важность обозначенной темы, Владимир Васильев сказал: «Дагестан является транзитной территорией. Сегодня говорили об огромных перспективах и возможностях международного транспортного коридора «Север – Юг». Мы со своей стороны будем работать со всеми регионами. Мы стараемся участвовать в совместном развитии, выстраивании бизнеса, создании условий».

Вместе с тем Владимир Васильев пригласил Александра Бравермана посетить с рабочим визитом Дагестан, сославшись на богатый опыт возглавляемой им организации в части развития предпринимательства. В свою очередь гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства обратил внимание на то, что в Дагестане инвестиционный климат кардинально изменился в лучшую сторону.

После работы «круглого стола» Владимир Васильев поделился своими впечатлениями от состоявшейся дискуссии. В частности, он отметил: «Добрососедство, даже в какой-то степени родственные отношения дагестанцев с азербайджанцами имеют большое значение. У нас очень много общего. Мы приехали в Баку самой большой делегацией. Для нас это очень важно. Это мой первый выезд в качестве Главы Дагестана. Мы познакомились со многими министрами и руководителями ведомств. У нас накопилось немало вопросов, часть которых сегодня обсуждали. Мы будем их, безусловно, решать и выходить на такой уровень, когда будут подписываться конкретные соглашения. Такая работа ведется».

Проведение форума именно в Баку, по словам руководителя региона, является признанием достижений Азербайджана.

«Я впервые побывал в обновленном Баку, произошедшие изменения вызывают уважение. Работа, которую ведет руководство государства на протяжении всей новейшей истории, я думаю, определяет отношения России и Азербайджана», – выразил мнение Владимир Васильев.

Говоря о том, что Дагестан является «воротами в Россию», Глава РД отметил, что самое главное – понимать друг друга, говорить на одном языке: «Между Россией, Дагестаном как частью страны, и Азербайджаном есть еще один ресурс – язык. То, как бережно в Азербайджане относятся к русскому языку, я вижу и чувствую. Нам будет легко выстраивать взаимодействие в части цифровых технологий, когда есть языковое понимание. Это большое достояние, как народов Дагестана, так и Азербайджана».

Глава региона уверен, что запуск международного транспортного коридора «Север – Юг» – это историческое событие. Он позволит организовать транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов.

В продолжение темы Владимир Васильев констатировал, что в этой работе следует принять активное участие. «Вместе у нас всё получится быстрее и лучше, в первую очередь это почувствуют народы наших государств. Для нас честь и обязанность, будучи «воротами», укреплять дружбу и развитие двух стран», – заявил он.

Minval.az