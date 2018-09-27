Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан. Об этом информирует МО АР.
Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан. Об этом информирует МО АР.
Дата: 2018/09/27 18:59
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
Просмотров:
211
«Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века»
В нашей стране нет и не может быть эпидемической ситуации туберкулеза
Для Азербайджана Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого
В Баку 27 сентября с рабочим визитом прибыла делегация высшего руководства международной Организации провайдеров аэронавигационного обеспечения в
В Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание обучению на русском языке.
Сегодня состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане со стороны властей и общества республики.
Американская компания United Technologies Corporation 12 сентября согласилась выплатить штраф в размере 13,4 миллиона долларов Комитету по
Президент РФ Владимир Путин, прибывший в четверг в Баку с кратким визитом, посетил соревнования на чемпионате мира