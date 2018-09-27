Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан. Об этом информирует МО АР.

Minval.az