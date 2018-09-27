В Азербайджане на государственном уровне уделяется внимание обучению на русском языке.

Об этом на IX Азербайджано-российском межрегиональном форуме в Баку сказал в четверг замминистра образования Фирудин Гурбанов.

«В Азербайджане в 342 школах образование на русском языке получают более 120 тысяч учащихся, из них в 16 школах уроки проходят только на русском языке. А в университетах на русском языке обучаются 20 тысяч студентов», — сказал замминистра.

Он добавил, что в образовательных учреждениях России преподается азербайджанский язык и литература.

«С 2005 года в Московском государственном университете лингвистики функционирует Центр азербайджанского языка. Сотрудничество между вузами на очень высоком уровне», — цитирует его слова Тренд.

Minval.az