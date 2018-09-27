Американская компания United Technologies Corporation 12 сентября согласилась выплатить штраф в размере 13,4 миллиона долларов Комитету по ценным бумагам (SEC) США.

Как говорится в сообщении на официальном сайте, причиной наложения штрафа на компанию United Technologies Corporation стало то, что ее дочерняя компания OTIS Elevator Co. давала взятки производственному объединению «Бакылифтремонт» (в документах SEC указано как «Лифтремонт»).

SEC утверждает, что OTIS Elevator Co. для того, чтобы обеспечить лифтами дома в Баку, состоящие на балансе государства, давала взятки чиновникам ПО «Бакылифтремонт», чем нарушила Акт США по борьбе с иностранной коррупцией. Компания United Technologies Corporation не опровергла и не подтвердила информацию о том, что давала взятки азербайджанским чиновникам.

SEC проводил расследование в рамках внутреннего административного распоряжения и, для того чтобы не передавать дело в суд, предложил компании оплатить штраф. United Technologies Corporation приняла предложение комитета и согласилась выплатить 13,9 миллиона долларов.

SEC утверждает, что исполнительная власть Баку в 2012 году объявила тендер на оснащение жилых домов новыми лифтами. Для того, чтобы выиграть тендер компания OTIS Elevator Co., предложила взятку руководству ПО «Бакылифтремонт». Для получения взятки и покупки лифтов была задействована схема с участием субподрядчиков и посредников.

Первая схема была связана с продажей лифтов компанией OTIS-Россия ПО «Бакылифтремонт» в 2012 году. Соглашение было заключено на сумму в 1,8 миллиона долларов, из которых почти половина была передана руководству ПО «Бакылифтремонт» в качестве отката. Для передачи денег руководителям ПО «Бакылифтремонт» были использованы банковские счета двух компаний-субподрядчиков. На эти счета были переведены 790 тысяч долларов, что составляет 44% от стоимости контракта. Перевод денег на счета субподрядчиков был осуществлен без соответствующих документов и какого-либо договора.

В период с февраля 2013 по декабрь 2014 года компания OTIS старалась заключить с ПО «Бакылифтремонт» дополнительные контракты. По указанию руководства ПО «Бакылифтремонт» компания OTIS-Россия при помощи четырех субподрядчиков заключила с ПО «Бакылифтремонт» еще 9 отдельных контрактов. Каждый раз компания OTIS-Россия продавала посредникам лифты по одинаковой цене, которые, согласно коррупционному сговору, продавались ПО «Бакылифтремонт» уже по сильно завышенным ценам. Разницу между реальной ценой и ценой, указанной в контрактах, получало руководство ПО «Бакылифтремонт».

SEC смог раздобыть электронную переписку между руководством ПО «Бакылифтремонт» и менеджерами компании OTIS-Россия. В этой переписке стороны обсуждали размеры откатов. Деньги переводились на счета в третьи страны или же непосредственно в Азербайджан. Например, в одном из электронных писем руководители ПО «Бакылифтремонт» и менеджеры компании OTIS-Россия обсуждали перевод на счета в Турции 214 тысяч 126 евро и 104 тысяч 465 долларов.

Также компания OTIS-Россия для дачи взяток руководству ПО «Бакылифтремонт» использовала и другие схемы. Так в одной из схем, ПО «Бакылифтремонт» выбрала дистрибьютера компании OTIS-Россия в Азербайджане несмотря на то, что производственное объединение является государственным. Не исключено, что это соглашение было заключено лишь для дачи взяток руководителям ПО «Бакылифтремонт», ведь оно так и осталось на бумаге.

SEC установил, что благодаря коррупционным схемам между компанией OTIS-Россия и ПО «Бакылифтремонт» посредники заработали как минимум 11,8 миллиона долларов. Основная часть этих денег осела на счетах руководителей ПО «Бакылифтремонт».

В сообщении Комитета по ценным бумагам США отмечается, что компания United Technologies Corporation ничего не знала об этих коррупционных схемах. В объяснениях, которые компания дала комитету, говорится, что впервые они забеспокоились, когда в апреле 2017 года азербайджанские СМИ написали о том, что глава ПО «Бакылифтремонт» Гудрат Шукюров получил от генерального операционного менеджера компании OTIS-Россия взятку в размере 1,7 миллиона долларов. Эта информация была основана на заявлении одного из родственников Г.Шукюрова. Говорилось, что на эти деньги Гудрат Шукюров купил четыре квартиры в одном из элитных жилых комплексов Стамбула, отмечает «хаккын.аз».

С июля 2012 года по август 2014 года компания OTIS-Россия заключила с ПО «Бакылифтремонт» 10 контрактов на продажу лифтов общей стоимостью 14,6 миллиона долларов.

Как видится, Комитет по ценным бумагам США вышел на след коррупционного сговора между компанией OTIS и ПО «Бакылифтремонт» после публикаций в азербайджанской прессе. Эти публикации появились в СМИ после того, как главный «лифтер» Баку Гудрат Шукюров сыграл второй раз роскошную свадьбу своей дочери. Про коррупционные дела мини-олигарха Шукюрова СМИ рассказал его бывший сват Рафаэль Аскеров.

Р.Аскеров рассказал, что по предложению Г.Шукюрова в апреле 2013 года отправился вместе с ним в Москву. После обильного застолья Гудрат Шукюров связался с одним армянином, живущим в Москве. То был Вардан Авакян, который входил в руководство завода по производству лифтов компании OTİS. Представившись не азербайджанцем, Гудрат Шукюров договорился о встрече с Варданом Авакяном. На следующий день эта встреча состоялась.

Рафаэль Аскеров заявил, что он родом из Губадлинского района, оккупированного армянами, и поэтому отказался участвовать во встрече свата с Авакяном. После этой встречи Г.Шукюров вместе с Р.Аскеровым вылетел из Москвы в Стамбул. По дороге Гудрат Шукюров сказал свату, что заключил договор с компанией OTİS.

По прибытию в Стамбул сваты отправились в один из самых фешенебельных жилищных комплексов Стамбула Koru Florya. В этом комплексе Гудрат Шукюров приобрел четыре квартиры, полностью отремонтированные и оснащенные самой дорогой мебелью, за 850 тысяч долларов каждая. 1 миллион 700 тысяч долларов за квартиры перечислил в Koru Florya работник компании OTİS по имени Андрей.

«Все это происходило у меня на глазах. Я понял из общего разговора, что это был откат за лифты», — заявил СМИ Р.Аскеров.

Minval.az