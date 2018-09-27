Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 сентября.

Согласно сообщению из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное будет выше нормы — 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана 28 сентября в некоторых местах будут грозы, временами дожди, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az