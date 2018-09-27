Президент РФ Владимир Путин, прибывший в четверг в Баку с кратким визитом, посетил соревнования на чемпионате мира по дзюдо, который проводится на татами Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана.

Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей гимнастической арены находились также президент страны-хозяйки чемпионата Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На татами в четверг в рамках ЧМ проходит командный турнир среди сборных в смешанном составе (шесть человек: трое мужчин и три женщины). В 2017 году МОК включил данную дисциплину в программу Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Далее, как сообщает пресс-служба Кремля, в Баку состоится встреча главы Российского государства с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Затем лидеры выступят на пленарной сессии Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума.

После мероприятий в Баку Владимир Путин посетит Душанбе, где начинается двухдневная встреча лидеров стран СНГ.

Minval.az