В Шабранском районе на побережье Каспия были задержаны трое человек, охотившиеся на соколов.
Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, у них обнаружили охотничье снаряжение для ловли соколов, четырех голубей и одного сокола с поврежденным крылом.
Было установлены имена охотников. Ими оказались гражданин Ирака Тава Васми Зайдан Сумайда и двое граждан Азербайджанской Республики.
В отношении Тава Васми Зайдана Сумайда был составлен протокол, и его оштрафовали на 3100 манатов в административном порядке.
Двое граждан Азербайджана не предъявивили своих документов, и Министерство напарвило обращение в районный отдел полиции с целью установления их личностей и привлечения их к ответственности.
Птицу передали в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику, а голубей выпустили на волю.