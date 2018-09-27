В Шабранском районе на побережье Каспия были задержаны трое человек, охотившиеся на соколов.

Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, у них обнаружили охотничье снаряжение для ловли соколов, четырех голубей и одного сокола с поврежденным крылом.

Было установлены имена охотников. Ими оказались гражданин Ирака Тава Васми Зайдан Сумайда и двое граждан Азербайджанской Республики.

В отношении Тава Васми Зайдана Сумайда был составлен протокол, и его оштрафовали на 3100 манатов в административном порядке.

Двое граждан Азербайджана не предъявивили своих документов, и Министерство напарвило обращение в районный отдел полиции с целью установления их личностей и привлечения их к ответственности.

Птицу передали в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику, а голубей выпустили на волю.

Minval.az