В среду в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был дан официальный обед Президентом Италии Серджио Маттарелла.
В среду в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был дан официальный обед Президентом Италии Серджио Маттарелла.
Дата: 2018/09/26 20:13
Раздел: Азербайджан, Мир
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