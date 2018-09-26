Армения, к сожалению, не обращает внимания на резолюции СБ ООН и не отступает от захватнической политики, выступая с более агрессивной риторикой, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе азербайджано-черногорских межмидовских консультаций.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, замминистра подчеркнул важность усиления давления на Армению со стороны мировой общественности, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Халафов подробно проинформировав главу госсекретаря МИД Черногории Зорана Янковича о карабахском конфликте и указал на необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ страны.

Заместитель главы МИД АР подчеркнул важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Черногории и выразил надежду на то, что данные мероприятия в будущем приобретут регулярный характер.

Янкович, в свою очередь, отметил формирование интенсивных связей между различными министерствами и государственными структурами двух стран, которые имеют искренний характер. По словам госсекретаря, для углубления отношений с Баку правительство Черногории приняло решение об открытии в Азербайджане дипмиссии.

Наряду с этим госсекретарь МИД Черногории подчеркнул, что официальная Подгорица разделяет позицию ЕС по урегулированию карабахского конфликта мирным путем на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Minval.az