В Ульяновске вынесли приговор гражданину Азербайджана, ограбившему подростка-сироту на 130 тысяч рублей. Инцидент произошёл 31 октября прошлого года в Заволжском районе. Кроме того, злоумышленник сбежал от сопровождавшего его в изолятор сотрудника полиции, сообщает Мedia73.

По информации прокуратуры Ульяновской области, ограбление подростка произошло на бульваре Новосондецком: увидев получившего деньги сироту, мигрант под угрозами физической расправы забрал у несовершеннолетнего 130 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан только в начале 2018 года, однако во время отправки в изолятор временного содержания мужчина оттолкнул полицейского и выпрыгнул в окно. Тем не менее, 19 января мужчина вновь был задержан.

Суд признал мужчину виновным в грабеже с угрозой применения насилия и покушении на побег из-под стражи. Мигрант приговорён к 4 годам заключения в колонии общего режима.

Minval.az