Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реализации новых инфраструктурных проектов в городе Гянджа.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, в том числе капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению улиц города, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти города Гянджа будет выделено 10 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az