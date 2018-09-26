Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении главе Службы государственной безопасности Мадату Газанфар оглу Гулиеву звания генерал-полковника.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении главе Службы государственной безопасности Мадату Газанфар оглу Гулиеву звания генерал-полковника.
Дата: 2018/09/26 19:14
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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