Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан в 2019 году станет председателем в Движении неприсоединения. В связи с этим, 14-15 июня 2019 года в Баку пройдет саммит глав государств и правительств стран-членов организации», — сказал Э.Мамедъяров в Нью-Йорке, выступая на министерской встрече стран-членов Движения.

По его словам, в преддверии саммита – 10-11 июня состоится подготовительное заседание генсеков, 12-13 июня – общее заседание министров.

«Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении (в 2019-2022 гг) будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН», — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Minval.az