Сотрудники полиции задержали человека, совершавшего во дворах бакинских школ непристойные действия в отношении учеников.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе средней школы №211.

25 сентября примерно в 08:00 учащиеся средней школы №211, где реализуется проект «Друг школьника», обратились к «Другу школьника», пожаловавшись на непристойное поведение и предложения мужчины среди лет.

Непристойное поведение мужчины запечатлели и школьные камеры видеонаблюдения. В 09:30 этот самый мужчина появился во дворе средней школы №9.

Сотрудники проекта «Друг школьника» незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отделение. Полицейским были предоставлены фото- и видеосвидетельства.

Родители школьников и сами учащиеся поблагодарили за оказанное содействие в поимке виновника.

По факту в 19-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование.

Minval.az