Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Италии, в среду встретилась с Папой Римским Франциском.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Италии, в среду встретилась с Папой Римским Франциском.
Дата: 2018/09/26 15:59
Раздел: Азербайджан
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