



Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) впервые выпустил беспилотник-камикадзе «Яраса» («Yarasa»).

Как передает Тренд, беспилотник весом 12 килограммов может взлетать на высоту двух тысяч метров с грузом весом пять килограммов, вести наблюдение за объектами противника и с точностью поражать их.

Максимальная скорость беспилотника-камикадзе — 160 км/час.

Одним из преимуществ беспилотника также является то, что в случае неустановления объекта он возвращается обратно.

Беспилотник уже прошел испытания, и в ближайшие дни будет передан Вооруженным силам Азербайджана.

Minval.az