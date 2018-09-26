В Азербайджане предусматривается наказание за осуществление захоронений на территориях, где не разрешается хоронить.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс административных проступков предлагаются поправки.

В Кодекс добавляется новая статья 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

Согласно статье, за не внесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут штрафоваться от 100 до 300 манатов.

За нарушение требований, касающихся резервации мест под могилы, осуществление захоронений на территориях, где захоронения не разрешены, применяется штраф в размере от 500 до 1000 манатов.

Minval.az