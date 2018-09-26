Спутник Азербайджана «Azerspace-2» в среду был запущен на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с этим.
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Спутник Азербайджана «Azerspace-2» в среду был запущен на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ в связи с этим.
Дата: 2018/09/26 12:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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