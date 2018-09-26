В Баку соседи обезвредили сексуального маньяка, напавшего на женщину.

Согласно информации Qafqazinfo, происшествие было зафиксировано 25 сентября в поселке Гала (Хазарский район).

Так, желая получить сексуальное удовлетворение на молодую женщину, которая возвращалась с работы домой, напал некий С.Гулиев (как выяснилось позже — рабочий).

Женщина подняла крик, и сбежались соседи, сумевшие отбить ее из рук С. Гулиева. О произошедшем сразу же сообщили в полицию.

Сотрудники 1-го отделения Управления полиции Хазарского района взяли показания у С.Гулиева и отпустили его на свободу. Сейчас жители поселка Гала требуют его ареста.

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