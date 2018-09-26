Юбилейный сотый запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоялся в ночь на среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, на борту ракеты находится, в частности, спутник Азербайджана, передает РИА Новости.

На борту ракеты-носителя находится телекоммуникационный спутник Horizons 3e, принадлежащий Intelsat и SKY Perfect JSAT Corporation, который будет размещен на орбитальной позиции 169 градусов восточной долготы.

Его «соседом» по ракете стал второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2, который будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы. Спутник, предназначенный для цифрового телерадиовещания, доступа в интернет и передачи данных, будет размещен на орбитальной позиции, арендуемой Азербайджаном у международной организации спутниковой связи Intelsat. В зону обслуживания Azerspace-2 войдут страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Первый геостационарный спутник Азербайджана Azerspace-1 был выведен на орбитальную позицию 46 градусов восточной долготы в феврале 2013 года.

Minval.az