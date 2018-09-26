В Тертерском районе произошло ДТП.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована на территории села Хорузду.
Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с трактором марки «Беларусь».
Получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести водитель легкового автомобиля Эльчин Мехдиев и его пассажиры — Рамал Мехдиев, Гаранфил Мехдиева и Ирада Мамедова помещены в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы.
Состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.