В Азербайджане сегодня большинство случаев смерти и инвалидности являются следствием сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом во вторник на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал член комитета, кардиолог-хирург Рашад Махмудов.

Как пишет «Тренд», депутат отметил, что не только в Азербайджане, но и во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке причин смерти.

Махмудов предложил создать специальную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Острые сердечно-сосудистые заболевания в Азербайджане являются серьезной проблемой для населения», — отметил Махмудов.

По его словам, в Азербайджане существует достаточная правовая база для лечения острых инфарктов миокарда.

«При инфаркте в течение двух часов благодаря специальной программе можно решить эту проблему», — добавил член парламентского комитета.

Minval.az