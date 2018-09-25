Азербайджан входит в число 29 стран, которые смогли добиться снижения бедности до уровня менее пяти процентов.

Об этом во вторник на международной конференции на тему «Роль Милли Меджлиса в осуществлении целей устойчивого развития в Азербайджане» сказал председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Ибрагимов.

По его словам, которые приводит «Тренд», интенсификация глобализации создает в мире новые вызовы.

По его словам, ответы на новые вызовы — одно из важных требований к государствам и правительствам.

Председатель комитета также сказал, что за прошедший период Президентом Азербайджана была принята государственная программа в связи с Целями устойчивого развития и другие аналогичные государственные программы.

Ибрагимов сказал, что эта проводимая Азербайджаном работа высоко оценивается Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также другими международными структурами.

Minval.az