В Азербайджане планируется начать производство нового беспилотного летательного аппарата Pegasus 120.

Как сообщает Report, макет этого беспилотника была представлена на открывшейся сегодня в Баку 3-ей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018.

Ожидается, что беспилотник будет производиться в Азербайджане на предприятии Azad Systems совместно с израильской компанией Aeronautics.

Pegasus 120 — это квадракоптер, предназначенный для перевозки логистических грузов военного или гражданского назначения. Он может поднимать груз до 75 кг, перевозить грузы на расстояния до 40 км , и находится в воздухе при полной загрузке до 45 минут.

Minval.az