Во вторник, 25 сентября, сайты государственных ведомств Азербайджана оказались недоступны.
Ограничения возможны из-за проведения профилактических работ или же могли случиться в результате хакерской атаки.
Официальных комментариев пока нет.
Во вторник, 25 сентября, сайты государственных ведомств Азербайджана оказались недоступны.
Ограничения возможны из-за проведения профилактических работ или же могли случиться в результате хакерской атаки.
Официальных комментариев пока нет.
Дата: 2018/09/25 15:42
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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