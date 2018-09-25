ТАСС — о военно-техническом сотрудничестве двух стран и поставках российского вооружения с 2005 года: С 25 по 27 сентября в Баку пройдет III Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2018, в которой будут представлены более 200 компаний из 32 стран мира. Традиционным участником этого мероприятия является Россия. «Мы получаем на этой выставке бесценный и, что крайне важно, весьма положительный опыт развития военно-технического сотрудничества со странами важнейшего для России Прикаспийского региона. Странам Каспия мы предлагаем не только военную технику, но и различные инфраструктурные проекты, связанные с ее обслуживанием и ремонтом, подготовкой специалистов», — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев. Россия занимает одно из ведущих мест среди стран, у которых Азербайджан закупает военно-техническую продукцию. 1 сентября этого года президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан закупил в России военную продукцию на более чем $5 млрд и эта цифра будет расти. Поставки российского вооружения В настоящее время Азербайджан является крупным партнером РФ на оружейном рынке. Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2006–2016 годах доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла порядка 22%. После распада СССР в 1991-м и до 2005-го Россия оружие в Азербайджан не поставляла.

Модели танка Т-90С, зенитного ракетного комплекса «ТорМ2КМ» и самолета-амфибии Бе-200 на стенде компании «Рособоронэкспорт»

В 2005–2010 годах для азербайджанских силовых структур были закуплены вертолеты новой постройки: один Ми-172 для таможенного комитета, три Ми-171В для МЧС и три Ми-17-1В для МВД. В 2008-м спасатели также получили из РФ один самолет-амфибию Бе-200ЧС новой постройки, а в 2010-м — два вертолета Ка-32А. В 2007 году из состава Минобороны РФ Азербайджан приобрел 62 танка Т-72Б, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также шесть буксируемых гаубиц «Мста-Б» калибра 152 мм. В 2008–2010 годах были поставлены 70 бронетранспортеров БТР-80Анового производства и военные автомобили КамАЗ. Также по контракту в 2010 году азербайджанская сторона получила 100 противотанковых комплексов «Корнет-Э».

Противотанковый комплекс «Корнет-Э»

В 2009-м был заключен контракт на поставку Азербайджану двух дивизионов зенитной ракетной системы С-300 (по четыре пусковые установки в каждом), которые заказчик получил в 2010–2011 годах. Стоимость сделки оценивалась экспертами в $300 млн. В рамках крупного пакета контрактов, заключенных в те же годы, азербайджанская сторона получила от РФ в 2013–2018 годах значительный объем вооружения сухопутных войск нового производства: 100 основных танков Т-90С ;

; 118 боевых машин пехоты БМП-3 ;

; 230 бронетранспортеров БТР-82А ;

; 166 артиллерийских систем, в том числе 18 самоходных гаубиц «Мста-С» калибра 152 мм, 18 самоходных орудий «Вена» калибра 120 мм (Азербайджан стал их стартовым заказчиком), 18 боевых машин реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» Специалисты отмечали, что стоимость этого портфеля контрактов составила до $1 млрд. По оценкам экспертов российского Центра анализа стратегий и технологий, в этот пакет также входили два дивизиона самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм, возимые минометы «Сани» калибра 120 мм, автотранспорт, инженерное имущество, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и БРЭМ-Л, инженерные машины разграждения ИМР-3М и боеприпасы.

По отдельному контракту 2010 года Азербайджан получил от РФ 24 боевых вертолета Ми-35М для пограничной службы (поставлены в 2011–2013 годах, стоимость контракта — $360 млн) и 71 многоцелевой вертолет Ми-17-1В (40 единиц для военно-воздушных сил, 20 — для пограничной службы, шесть — для службы государственной охраны, пять — для МВД). Кроме того, тогда же был заключен пакет контрактов на поставку систем противовоздушной обороны. По нему в 2011–2012 годы Азербайджан получил 300 пусковых устройств и 1500 зенитных ракет переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С». В СМИ сообщалось о поставке в 2014-м двух батарей зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2Э» (по другим данным, этот контракт не был реализован). В ноябре 2010 года российская и азербайджанская стороны договорились о лицензионном выпуске в стране вооружения, в частности о сборке в 2011–2021 годах до 120 тыс. автоматов АК-74М под патрон калибра 5,45 мм. В 2011 году был заключен контракт на модернизацию парка азербайджанских БМП-1 и БМП-2 с оснащением их новым боевым отделением «Бережок» и противотанковым ракетным комплексом «Корнет-Э». Сведений о его реализации не публиковалось, хотя поставки российских ракет «Корнет-Э» осуществлялись.

Танк Т-90С

В 2014 году Азербайджан направлял в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ заявку на приобретение одного дивизиона подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал-Э». По данным СМИ, сделка пока не состоялась, но продолжает обсуждаться сторонами. Также не были реализованы опционы на закупку еще 100 российских танков Т-90С и 12 вертолетов Ми-35М. История сотрудничества Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Россией и Азербайджаном развивается на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года (вступил в силу 29 июля 1998-го). Согласно документу, в случае возникновения ситуаций, угрожающих безопасности одной из сторон, Москва и Баку могут провести безотлагательные консультации, а также обязуются не участвовать «в каких-либо действиях или мероприятиях военного, экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны», направленных против друг друга.

Российский комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» на выставке ADEX 2016

27 февраля 2003 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в котором предусматриваются: поставки Азербайджану российского вооружения и военной техники;

подготовка военных кадров;

участие российских специалистов в ремонте, модернизации, переоснащении и утилизации военной техники. 4 декабря 2006 года Москва и Баку заключили межправительственное соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего ВТС. Всего в сферах военного и ВТС между странами заключено более 40 договоров и соглашений. С мая 2006-го функционирует двусторонняя межправительственная комиссия по ВТС. Также Россия и Азербайджан сотрудничают в таких областях, как военное образование и вопросы совместных учений. С 2015 года по настоящее время азербайджанские военные участвуют в Армейских международных играх — учебно-боевых состязаниях российских военнослужащих и ряда иностранных государств, которые проводит Минобороны России.

Танк Т-72Б3 Вооруженных сил Азербайджана во время индивидуальной гонки на конкурсе «Танковый биатлон»

Начиная с 2010 года две страны проводят совместные учения на Каспии, а также участвуют в маневрах стран Каспийского региона. В сентябре 2018-го в Баку состоялись российско-азербайджанские учения на тему «Охрана биологических ресурсов Каспийского моря, борьба с незаконной миграцией, контрабандой оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных товаров и грузов». От России в них принимал участие погранично-сторожевой корабль «Бриллиант». С 2000 года, когда в Баку было подписано соглашение между министерствами обороны России и Азербайджана «О подготовке военных кадров в вузах Минобороны РФ», азербайджанские офицеры и курсанты получают образование в учебных заведениях России на безвозмездной основе. «Я считаю, что у нас перспективы большие, в дальнейшем мы будем развивать всестороннее сотрудничество в сфере ВТС», — отметил в прошлом году министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, подчеркнув, что «очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии».

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