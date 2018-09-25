«В Азербайджане сейчас нет болезней, патологий, лечение которых невозможно».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что как материально-техническая база, так и кадровый потенциал позволяют это:

«Мы в Азербайджане можем вылечить любые болезни. Порой людей неверно направляют. К сожалению, в некоторых случаях это делают больницы. Раньше Азербайджан отставал в технологической сфере, сегодня такого нет. Однако есть такие болезни, перед которыми человечество бессильно. И это безнравственно ложно направлять носителей таких болезней. Случается, что эти люди продают дома, лечатся за границей, но результата не бывает».

Minval.az