Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии противостояния войск. Об этом, как сообщает Minval.az, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством. Министерство Обороны заявляет, что любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений Азербайджанской Армии, будет немедленно нейтрализовано. Вся ответственность за возможные потери будет ложиться на военно-политическое руководство Армении», — отмечает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

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