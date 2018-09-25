Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,85 или 2,3% и составила $82,21.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,85 или 2,3% и составила $82,21.
Дата: 2018/09/25 10:13
Раздел: Азербайджан, Экономика
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