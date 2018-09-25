Шахдаг занял третье место среди горнолыжных курортов стран СНГ по популярности для отдыха предстоящей зимой, отмечает аналитическое агентство ТурСтат.

«Шахдаг входит в первую тройку самых популярных среди россиян горнолыжных курортов стран СНГ. Туфандаг рядом с Габалой занял 9-ое место», — говорится в рейтинге, представленном по результатам анализа турпоездок в зимний сезон-2018/19.

По данным ТурСтат, в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха, популярных у российских туристов зимой 2018/19, входят: Шымбулак (Казахстан), Гудаури (Грузия), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан).

По данным агентства, зимний отдых на горнолыжных курортах на горнолыжных курортах Азербайджана в 2019 году планируют длительностью в 7 дней.

«Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит на Шахдаге и Туфандаге $100 в сутки», — отмечает ТурСтат.

Minval.az