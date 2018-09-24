На прошлой неделе Авраам Руссо обратился в правоохранительные органы и написал заявление о своем похищении, которое произошло 14 лет назад. Певец заявил, что его похитили и избили в 2004 году по заказу экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, который сейчас объявлен в международный розыск. По слухам, бизнесмен на правах спонсора певца хотел, чтобы Руссо ставил его в известность о своих концертах, отдавал часть доходов и бесплатно выступал для него и друзей.

17 сентября возбудили уголовное дело и задержали одного из подозреваемых — Заура Марданова, племянника Исмаилова. Мужчину арестовали на два месяца. Следователь заявил, что причастность Марданова к похищению Руссо подтверждается показаниями свидетелей, а также очной ставкой с артистом. Позже задержали еще одного подозреваемого — Владимира Гусакова, бывшего водителя Исмаилова.

Иосиф Пригожин, который стал продюсером Авраама Руссо по просьбе Тельмана Исмаилова, прокомментировал свое участие в конфликте.

Как пишет «Космополитен», в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ он признался, что жалеет о том, что связался с певцом.

«Конечно же, я пошел на это с целью заработать. И свои обязательства выполнил. Капитализация бренда Авраама Руссо была на недосягаемом уровне. Он стал востребованным, стал зарабатывать деньги. Но в итоге я приобрел и психологические травмы,да и материальной выгоды не было. Трудно сожалеть о том, что ты знаком с Авраамом Руссо, но и Тельман,и Авраам — это самые черные и неприятные моменты в моей жизни», — поделился Пригожин.

Также он рассказал, что пытался защищать артиста от нападок бизнесмена. Так, во время полета в Ниццу Исмаилов стал унижать Руссо, а Пригожин сделал ему замечание, после которого завязалась драка.

По словам Иосифа, Авраам пытался сбежать от Тельмана: «Деньги, которые мы заработали на концерте, положили в сейф. А Авраам взял их и убежал с ними на Кипр. Тельман меня просил вернуть его, обещал, что бить не будет. Я поверил, уговорил Авраама вернуться,но его все равно побили». После этого продюсеру запретили работать с артистом.

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