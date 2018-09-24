«Азербайджан отказался от подписания меморандума прошедшей в Тбилиси рабочей встречи руководителей аппарата парламентов стран-членов программы «Восточное партнерство».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам участвовавший на встрече руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, просмотрев меморандум, для подписания документа азербайджанская сторона предложила включить в него специальное примечание: «Основное направление руководства государства и внешней политики Азербайджана заключается в том, что там, где есть Армения, мы вносим собственное примечание. Мы заявляем о готовности сотрудничать со всеми странами, кроме Армении. Какое-либо сотрудничество с Арменией невозможно до тех пор, пока нагорно-карабахский конфликт не будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Заявили, что данное примечание является техническим вопросом и необходимости в его включении в документ нет. По этой причине азербайджанская сторона не подпишет меморандум».

С.Мирзоев отметил, что провести встречу в Тбилиси предложило руководство аппарата парламента Грузии: «Мы с удовольствием приняли участие на встрече. На рабочей встрече обсудили взаимное сотрудничество между аппаратами парламентов и коснулись вопросов обмена опытом».

Отметим, что сегодня в Тбилиси прошла рабочая встреча руководителей аппарата парламентов стран-членов программы «Восточное партнерство» — Азербайджана, Грузии, Армении, Украины, Беларуси и Молдовы.

Завтра, как итог встречи, будет подписан Тбилисский меморандум, предусматривающий активизацию сотрудничества между парламентскими аппаратами.

Minval.az