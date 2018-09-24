Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) наложило запрет на реализацию партии турецких сладостей из-за результатов проведенных анализов. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Запрет касается лишь продажи сладостей под брендами «Ozmo», «Eti», «Puf», «Popkek limon», «Popkek banan», «Şölen», «Tutku», «Oqopoqo», «Monte Lemo», а также зеленого горошка «Бондюэль». Причиной подобного решения является несоответствие нормам образцов, взятых из партий указанной продукции. Также в АПБА заметили, что компания, причастная к поставкам, отозвала из объектов реализации указанную продукцию.

«В настоящее время изъятые из торговых точек товары хранятся на соответствующих складах, принимаются дополнительные меры по дальнейшему разбирательству», — сообщили в агентстве.

Также в ведомстве заметили, что данные товары завозятся в страну различными партиями и все они привлекается к экспертизе для выявления их безопасности.

Minval.az