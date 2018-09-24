24 сентября под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова в соответствии с «Рабочим планом Кабинета Министров Азербайджанской Республики на 2018 год» состоялось очередное заседание Кабинета Министров.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, на заседании были обсуждены проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год и показатели сводного бюджета на последующие три года, концепция экономического и социального развития Азербайджанской Республики и прогнозные показатели на 2019 год и последующие три года.

Подчеркнув, что успешная экономическая политика, проводимая в последние годы под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, стимулировала динамичное развитие нашей страны, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что с этой точки зрения проект государственного бюджета будущего года составлен на основе завоеванных достижений, а также с учетом протекающих в мире глобальных финансово-экономических процессов. Oн сказал, что при подготовке проектов за основу как всегда была взята социальная направленность бюджета, постоянное повышение финансового благополучия населения, в частности уделялось внимание таким важным факторам, как поддержка развития ненефтяного сектора, обеспечение оборонной мощи и безопасности государства, дальнейшее повышение авторитета нашей страны на международной плоскости.

Затем были заслушаны доклады министра финансов и министра экономики Азербайджанской Республики по вопросам, стоящим на повестке дня.

После широких обсуждений было принято решение одобрить представленные проекты бюджета и в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» сборник документов, входящих в бюджетный пакет, представить Президенту Азербайджанской Республики.

Minval.az