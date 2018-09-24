С полудня 26 по 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по сравнению с предыдущим днем, столбики термометров постепенно опустятся на 2-4 градуса.

С полудня 26 по 28 сентября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, возможен град. Будет преобладать западный ветер, скорость которого временами усилится. Постепенно столбики термометров опустятся на 3-5 градусов. Уровень воды в реках может подняться.

Minval.az