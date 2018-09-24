Видный российский специалист балета, Народный артист России, лауреат государственной премии России, кавалер ордена Дружбы, лауреат всесоюзных и международных конкурсов артистов балета, педагог-репетитор Государственного академического Большого театра России Перетокин Марк Владимирович приглашен руководством Азербайджанского театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов в балетной труппе театра.

Сегодня Перетокина М.В. по праву называют носителем лучших традиций русского балета. Он принимал участие в постановках великих балетмейстеров ХХ столетия Юрия Григоровича, Леонида Лавровского, Константина Сергеева, Касьяна Голейзовского, Владимира Васильева, Бориса Эйфмана, Майкла Шенона, Раду Паклитару и др.

Как премьер балета Марк Владимирович исполнял на сцене Большого театра ведущие партии в спектаклях: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Раймонда», «Корсар», «Шопениана», «Дон Кихот», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Кармен-сюита», «Золотой век», «Коппелия», «Анюта», «Тщетная предосторожность», «Последнее танго в Париже», «Русский Гамлет» и др.

На протяжении карьеры Перетокин М.В. работал с выдающимися педагогами, народными артистами СССР Г.С.Улановой, М.М.Плисецкой, М.Т.Семеновой, М.В.Кондратьевой, А.М.Мессерером, Н.Б.Фадеевевым, М.Л.Лавровским, Б.Б.Акимовым, В.Л.Никоновым, Е.П.Валукиным. Полученные в процессе работы навыки нашли успешную реализацию в педагогической деятельности, осуществляемой им в стенах Государственного академического Большого театра России.

Перетокин М.В. приглашался и проводил мастер-классы в ведущих балетных коллективах Японии, Южной Кореи, Китая, Чили, Испании, Греции, Англии, Португалии, Норвегии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины и Эстонии.

С 1 по 31 октября Марк Перетокин кроме проведения мастер-классов в азербайджанской балетной труппе, будет работать и с ведущими солистами балета, оттачивая их мастерство по исполнению ими партий в классических балетных спектаклях.

Приезд в Баку Марка Перетокина, несомненно, является большим событием в культурной жизни театра и очень полезным для профессионального роста балетной труппы. Руководство театра намеревается и в дальнейшем приглашать для проведения мастер-классов известнейших специалистов классического балета.

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