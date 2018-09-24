Полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) провели совместную операцию в Астаре.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отдела полиции и районного отдела СГБ на основе полученной информации, в салоне автомобиля марки Mercedes жителя села Пенсар Астаринского района Теймура Пашаева был обнаружен и изъят один охотничий нож.

В результате продолжившихся оперативных мероприятий в доме отца Т.Пашаева Агададаша Пашаева в селе Пенсар были обнаружены и изъяты один пневматический пистолет, ружье ИЖ-16 без соответствующих документов, 7 патронов и один охотничий нож.

По факту проводится расследование.

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