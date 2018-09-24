Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян на встрече 26 сентября в Нью-Йорке обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армения Зограб Мнацаканян при посредничестве Сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США) встретятся в 26 сентября 2018 г. на полях 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Во встрече также будет участвовать личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», — подчеркивает МИД.

Minval.az