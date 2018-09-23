Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в некоторых местах вероятны грозы и дожди. Днем, в основном, без осадков, скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м\с. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем — 23-26° тепла.

В некоторых регионах страны ожидаются ливневые дожди и град. Скорость западного ветра составит 15-20 м\с, в некоторых местах временами усилится до 23-25 м\с.

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