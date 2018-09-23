Резкое изменение погодных условий на территории страны привело к проблемам в функционировании Северо-западной и Южной региональных электрических сетей, сообщили в пресс-службе «Азеришыг».

В ОАО отметили, что сотрудники «Азеришыг» приняли упредительные меры на линиях электропередачи:

«Наши сотрудники оперативно устранили возникшие проблемы. Подстанция №97, расположенная в поселке Хутор Бинагадинского района, подверглась воздействию ливневых потоков».

В «Азеришыг» сообщили, что в электроснабжении жилых массивов на улицах Джавадхан и Гаджибейли Насиминского и Наримановского районов Баку возникли кратковременные перебои.

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