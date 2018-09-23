B пятницу пленум Конституционного суда принял решение в пользу банков по кредитам, выданным в иностранной валюте.

Как сказано в сообщении пресс-службы Конституционного суда, Бакинский апелляционный суд обратился в этот орган с просьбой дать толкование статье 422 Гражданского кодекса о кредитах в иностранной валюте. Данная статья касается вопросов изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением ситуации.

B частности, апелляционный суд просил прояснить вопрос: «Можно ли считать девальвацию национальной валюты существенным изменением ситуации в отношении кредитных долгов?

Также запрашивалось толкование о том, может ли существенное изменение ситуации распространяться на кредитные отношения и регулирование ликвидированных договоров?

B решении Конституционного суда сказано, что в соответствии со смыслом статьи 422 ГК, изменение курса денежной единицы Азербайджана — маната по отношению к иностранным валютам «не считается для сторон неожиданным».

КС считает, что заемщик , получая кредит в иностранной валюте, берет на себя риски , а посему изменение курса маната «не может расцениваться, как существенное изменение ситуации». Решение пленума окончательно.

Это не первое решение КС по вопросу, касающемуся возвращения кредитов в инвалюте.

B мае 2015 года КС принял решение, что полученные физическими и юридическими лицами до 21 февраля того года кредиты в иностранной валюте должны погашаться по текущему курсу, передаёт «Туран».

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