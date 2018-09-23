В этом году в Азербайджане траурные церемонии в связи с днем Ашура были проведены в рамках закона и в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа (УМК).

Об этом, как сообщает агентство Trend, заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с государственными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, согласно плану мероприятий, подготовленному Госкомитетом совместно с УМК, соответствующими исполнительными органами и правоохранительными структурами были предприняты шаги по организации церемоний Ашура в цивилизованной форме и в соответствии с национальными традициями.

Гейдаров отметил, что согласно предварительным итогам мониторинга, в этом году мероприятия, посвященные дню Ашура, в целом, прошли стабильно и без серьезных нарушений.

По словам зампредседателя, незначительные негативные случаи, зарегистрированные в некоторых местах, не повлияли на общий ход церемоний.

Госкомитет оказывал особую поддержку акции по сдаче крови, проводимой по инициативе УМК, и в текущем году продолжил поощрять и пропагандировать в религиозных общинах эти мероприятия, отметил Гейдаров.

«В этом году акции по сдаче крови прошли в 11 районах Баку, 18 крупных городах и районах республики, в целом, в 29 местах. Добровольно сдали кровь 5 539 человек, и было собрано 2492,6 литра крови», — добавил зампред Госкомитета.

Заместитель председателя также отметил, что дети, можно сказать, не принимали участие в траурных церемониях в текущем году.

Minval.az